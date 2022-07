Abtreibungen: Land will Nachfolgelösung finden

Selbstbestimmtheit

Unterdessen versuchen die Regierungsparteien, die Lage zu kalmieren. Sowohl ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück als auch Eva Hammerer (Grüne) versicherten am Donnerstag, dass es eine Nachfolgeregelungen geben werde. „Es ist auf jeden Fall sinnvoll und nötig, dass diese Möglichkeit weiter besteht und die Frauen diese - wenn nötig - selbstbestimmt in Anspruch nehmen. Hierzu sind wir in guten Gesprächen“, ließen sie wissen.