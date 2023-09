Vergewaltigung trotz Erinnerungslücke gestanden

Täter und Opfer waren mal Freunde. Beide haben sich in einer schwierigen Lebensphase kennengelernt: in einer Nervenklinik. Er war wegen Alkoholsucht dort, sie wegen der Psyche. Sie haben Nummern ausgetauscht, sich am 21. September 2021 bei ihr in der Wohnung getroffen. „Es war ein netter Abend bis er nach Sex fragte, was sie ablehnte“, erzählt Staatsanwältin Sandra Wimmer beim Prozess am Mittwoch im Landesgericht aus der Anklage. Statt zu gehen, legt sich der 47-Jährige aber ins Bett der Frau und sagt plötzlich zu ihr: „Ich werde dich vergewaltigen.“ Darauf kam es zu sexuellen Handlungen. Die Frau konnte sich aber kurz danach erfolgreich wehren.