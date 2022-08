Ex-Pfleger wegen Vergewaltigung verurteilt

Der bislang unbescholtene Angeklagte flüchtete aus dem Bürgerkriegsland Syrien, fand hier Arbeit als Pfleger und lernte in einem Salzburger Spital das Opfer kennen. Die bereits verheiratete Frau fand ihn während ihres stationären Aufenthalts charmant, vereinbarte auch ein Treffen mit ihm am 7. Jänner 2021. Dabei zeigte er aber seine dunkle Seite: Er habe die Frau missbraucht, sie geschlagen und an den Haaren gerissen, berichtete eine Zeugin am ersten Verhandlungstag. Das Opfer habe sich ihr anvertraut. Eine Anzeige wegen Vergewaltigung erfolgte Monate nach der Tat. Der Staatsanwalt präzisierte: „Der Angeklagte hat seine Funktion ausgenutzt, um Kontakt aufzunehmen.“