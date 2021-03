Stieftochter über Jahre gequält und vergewaltigt

Das Opfer war erst neun, als der Stiefvater mit dem Missbrauch begann: „Das Kind weinte vor Schmerzen“, schilderte Staatsanwältin Sandra Wimmer im Landesgericht. Der Mann steigerte sich mit der Zeit, so Wimmer, die von „gewalttätigen Übergriffen“ sprach. „Wenn sie nicht machte, was er wollte, schlug er sie“, so die Anklägerin. „Aus Angst gehorchte das Mädchen“ und ließ die wöchentlichen Vergewaltigungen über sich ergehen.