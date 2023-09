Sozialhilfe sonst weg: Mutter muss Tochter klagen

„Müssen prüfen“

Helmut Mitter vom Magistrat Linz, wo monatlich etwa 1300 Bürger Sozialhilfe beziehen, sieht in der Prüfung der Ansprüche gegenüber Dritten, also auch direkten Angehörigen, eine Muss-Bestimmung: „Nur bei Heimaufenthalten entfällt diese.“ Im Nachsatz: „Ich weiß, dass das für die Betroffenen hart und unverständlich ist, aber die Judikatur ist eindeutig.“ Und die Mutter im aktuellen Fall darf das Geld übrigens nicht an die Tochter zurückgeben, falls sie es zugesprochen bekommt.