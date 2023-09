Marco Schwarz „bereit für ein dichtes Programm“

Als letzter verbliebener Allrounder im Herren-Zirkus will Marco Schwarz (28) auch kommende Saison alle vier Disziplinen fahren, somit im Idealfall bei allen 44 Weltcuprennen an den Start gehen. Das Ziel bleibt der Gewinn des Gesamtweltcups. Der Saisonstart erfolgt in einem Monat in Sölden.