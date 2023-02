Fehlstart, „Damenspitzerl“ und griechischer Held

Auf Mission

„Das ist unser wichtigstes Rennen “, so ÖSV-Athlet Julian Schütter, der einen an FIS-Präsident Johan Eliasch adressierten offenen Brief an den Weltskiverband übergab.In dem der Klima-Aktivist Klimaneutralität bei allen FIS-Events bis 2035 und das Installieren einer Nachhaltigkeitsabteilung fordert. 138 Athleten aus 18 Nationen haben bereits unterschrieben.