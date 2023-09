Ehefrau mit Messer in den Arm gestochen

Es ist keine Bilderbuchehe, die der Angeklagte und seine Ehefrau führen. Streit gibt es oft. Ein Kind lebt noch bei den Eltern. Um das jüngere, zehn Monate alte Kind, kümmert sich eine Pflegefamilie. Ein Umstand, der zusätzlich Konfliktpotential schafft. Vor Gericht muss sich der zweifach vorbestrafte Angeklagte, der seit Mitte August in Untersuchungshaft sitzt, verantworten, weil er seine Ehefrau in den Keller gezerrt und ihr dort drei Messerstiche in den Arm versetzt hat.