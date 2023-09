Maximilian Schell: Weltstar und Oscarpreisträger

Am 8. Dezember 1930 in Wien geboren, flüchtete er mit den Eltern, dem Schweizer Schriftsteller Ferdinand Schell und der Wiener Schauspielerin Margarethe Noe von Nordberg, und seinen drei Geschwistern nach dem „Anschluss“ Österreichs an Deutschland 1938 in die Schweiz. Während Schell das Gymnasium in Basel besuchte, eroberte seine ältere Schwester Hollywood. „Maria war die erste Schauspielerin auf dem Titel des ‘Time Magazine‘, ein Weltstar“, erzählte er einmal dem „Süddeutschen Magazin“. „Ich stand in ihrem Schatten, mein Leben lang.“