Nichte wirft Maximilian Schell Missbrauch vor

Marie Theres Relin ist die Tochter von Maximilian Schells Schwester Maria Schell und Filmregisseur Veith Relin. Die Schauspielerin war bereits in zahlreichen Fernsehfilmen und Serien zu sehen, unter anderem in „Das unverhoffte Glück“, „Derrick“ oder „Kreuzfahrt ins Glück“. Von 1992 bis 2006 war sie mit Regisseur und Autor Franz Xaver Kroetz verheiratet, mit dem sie drei Kinder hat.