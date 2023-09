Autoren-Streik in Hollywood endet nach 5 Monaten

Der Vorstand der US-Autorengewerkschaft WGA (Writers Guild of America) hat einer vorläufigen Einigung zwischen der Gewerkschaft und den großen Studios und Streaming-Anbietern in den USA zugestimmt. Der seit fast fünf Monaten laufende Autoren-Streik werde um Mitternacht (Westküstenzeit/09 MESZ am Mittwoch) beendet, teilte die WGA mit.