Erschöpfte Bergsteiger hielten die Retter auf Trab

Zweiter Aufstieg war einer zuviel

Eine 55-jährige Linzerin durchstieg am Dienstag gegen 14.15 Uhr im Kletterzentrum Beisteinmauer in Trattenbach im Gemeindegebiet Ternberg den Klettersteig Nr. 3 in der Schwierigkeit „C“ gemeinsam mit einem Kletterpartner zweimal hintereinander. Beim zweiten Aufstieg konnte sie aufgrund von Erschöpfung nicht mehr weiter und verständigte die Bergrettung. Die Wanderin aus Linz wurde vom Team des Notarzthubschraubers C10 mittels Seilbergung gerettet und im Tal ihrem Bekannten übergeben. Sie blieb unverletzt.