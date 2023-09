„Spiel des Jahres“ für die Pinzgauer

Neben Austria Salzburg hat es auch der FC Pinzgau als zweiter Regionalligist in die 2. ÖFB-Cuprunde geschafft. Nach dem spektakulären 3:2-Auftaktsieg gegen Bischofshofen, wo sie zur Halbzeit schon 0:2 hinten lagen, kommt heute (19) als Belohnung Bundesligist Altach in die Saalfelden-Arena. „Wir freuen uns alle schon sehr drauf. Für viele ist es das Spiel des Jahres“, blickt Trainer Johannes Schützinger auf die schwierige Partie. Denn die Vorarlberger waren zuletzt gut in Form. Am vergangenen Wochenende rangen sie Austria Wien mit 2:1 nieder und stehen auf dem sechsten Platz.