Gefühlslagen sind im Pongau umgedreht

Grünauer weiter ohne Erfolgserlebnis

Die Negativserie von Wals-Grünau hält weiter an. Seit dem 3:2-Auswärtssieg am 5. August gegen Röthis läuft die Mannschaft von Josef Bauer einem Sieg hinterher. Auch beim gestrigen Regionalliga West-Heimspiel gegen Reichenau setzte es eine 2:3-Niederlage. „Die erste Hälfte haben wir wieder komplett verschlafen, in der zweiten waren wir ein wenig besser“, haderte der Übungsleiter. Bereits nach 19 Minuten stand es 0:2. Das erste Tor fiel nach einem weiten Einwurf, das zweite nach einem Ballverlust im Mittelfeld. In der Pause stellte Bauer auf ein 4-4-2 um, was besser funktionierte.