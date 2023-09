So kam es zwischen Austria und Red Bull zum Bruch

Sie spielen beide Fußball, haben ansonsten aber wenig gemeinsam. In der zweiten Cup-Runde treffen die Stadtrivalen Austria und Red Bull Salzburg erstmals aufeinander und kämpfen dabei gegen die inneren Dämonen. Plus: Vier Spieler, die für Violett und die Bullen spielten, sprechen in der „Krone“ über ihre Erwartungen und Wünsche für das Derby des Jahres.