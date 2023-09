Betrugsprozess: So verloren 40.000 Anleger Geld

Wer möchte sein Erspartes nicht binnen eines Jahres verdreifachen? Mehr als 40.000 Anleger glaubten jungen Kärntnern, dass sie das mit einem eigenen Krypto-Programm ermöglichen könnten. Auf den Höhenflug folgte der tiefe Fall: Am Mittwoch startet in Klagenfurt ein Prozess, der an den Wirecard-Skandal erinnert!