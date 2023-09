Wallner auf der Suche nach dem Mittelweg

Vorschläge, Abtreibungen vorübergehend im Spital durchzuführen, sorgten unlängst für harsche Kritik der Abtreibungsgegner. Doch auch die Befürworter einer Variante in den Landeskrankenhäusern melden sich lautstark zu Wort und werden in Bregenz sowohl am Donnerstag (17 Uhr vor dem Landhausvorplatz) als auch am Sonntag (15 Uhr am Parkplatz Seestadt ) Kundgebungen abhalten.