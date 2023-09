Bürgerliche Allianz mit Tursky an der Spitze steht

„Historische Einigung nach 30 Jahren“

Und auch Landeshauptmann Anton Mattle scheint zufrieden: „Wir sind heute Zeugen einer durchaus historischen Einigung in Innsbruck. Nach 30 Jahren der Spaltung ist es gelungen, das zusammenzuführen, was zusammengehört: Die bürgerlichen Kräfte in Innsbruck treten wieder geeint auf und ziehen zum Wohle der Stadt an einem Strang.“