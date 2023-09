Bergkarabach: Flüchtlingswelle voll angerollt

20 Tote und Hunderte Verletzte bei Explosionskatastrophe

Die Krise wurde am Montag durch die Explosion eines Treibstofflagers verschärft. Nach Angaben der pro-armenischen Separatisten in der Region wurden dabei mindestens 20 Menschen getötet. Mindestens 290 weitere seien mit unterschiedlich schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte das regionale Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Dutzende Verletzte schwebten in Lebensgefahr.