Bei der Vienna soll die Lustenau-Krise heute enden

Der Cup der guten Hoffnung - so kann man in einem Satz den heutigen (19) Lustenau-Auftritt auf der Hohen Warte beschreiben. Denn nach acht sieglosen Spielen in der Bundesliga hoffen die Vorarlberger, dass zumindest in der zweiten Runde des ÖFB-Cups gegen die Vienna ein Sieg gelingt. „In unserer Situation wäre es wichtig, dass wir uns endlich wieder einmal belohnen“, sehnt nicht nur Trainer Markus Mader ein Erfolgserlebnis herbei.