Mord am Kino-Parkplatz: Das sagt Bruder des Opfers

In der Nacht auf Sonntag wurde Fatih E. auf einem Parkplatz in Wiener Neustadt erschossen. Der scheinbare Grund für den kaltblütigen Mord: Geldschulden! Im Gespräch mit krone.tv (siehe Video oben) erklärt sein Bruder Alex S.: „Unsere Familie ist gebrochen. Ich will, dass der Täter lebenslang hinter Gitter kommt!“