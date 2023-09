„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Große Tierfreunde gefordert

Hera leidet an diversen Allergien (Futtermilben, Hausstaub, Futtermittel usw.), was sich in starkem Juckreiz und Verdauungsbeschwerden äußert, sie ist aber aktuell gut eingestellt. Außerdem hat sie Ataxie, eine Schädigung des Kleinhirns, wodurch ihre Koordinationsfähigkeit eingeschränkt ist.