Amnesty: Taliban lassen ihre Kritiker verschwinden

Rückschritte bei Frauenrechten

Ein weiterer Punkt in dem Bericht sind die Rechte von Frauen und Mädchen. Hier hätten die Taliban wichtige Errungenschaften der vergangenen 20 Jahre zunichte gemacht, sagte Bergmann. Mädchen und Frauen wird die Ausbildung und Teilhabe am öffentlichen Leben verwehrt. „Sie erfahren in nahezu jedemm Lebensbereich systematisch Diskriminierung.“