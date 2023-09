Alko-Lenker (25) wich Tier aus: Drei Verletzte

Der 25-jährige Lenker aus dem Bezirk Ried im Innkreis fuhr am Sonntag mit seinem PKW gegen 19.30 Uhr mit seinen drei Freunden nach Schildorn. Weil ein Tier über die Fahrbahn lief, verriss der Lenker das Fahrzeug und kam nach rechts auf das Straßenbankett, so die Polizei. Der Wagen wurde in die Wiese geschleudert und überschlug sich mehrmals.