Der „Neff“ aus Podersdorf als Top-Jungwinzer?

Stolz auf Finaleinzug

Nichtsdestotrotz freut es Christopher Perepatics auch bei der Schlossquadrat Trophy im Finale zu stehen. „Dass ich unter die Top-Sechs gekommen bin, zeigt, dass meine Weine in der obersten Liga mitspielen können“, so der Podersdorfer. „Das macht mich natürlich stolz und ich freue mich schon auf meine Verkostung am 14. November.“ Zwei Durchgänge – einen um 17 und einen um 19.30 Uhr – wird es dabei geben. Wer dabei sein und den sympathischen Burgenländer wählen möchte, kann sich unter info@schlossquadr.at einen Platz sichern. Perepatics freut sich auf viele Punkte und kümmert sich bis dahin um seine Weingärten. Denn: „Meine Weinstöcke sind meine Mitarbeiter“, so der Winzer. Mehr Infos: schlossquadrat-trophy.at