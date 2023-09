„A Boy‘s Life“: Eine Kindheit im KZ

„This is the true corner of hell!“

Er wird schließlich den Todesmarsch in Richtung Westen überleben, nur um im oberösterreichischen KZ Mauthausen zu landen und Zeuge von Kannibalismus zu werden. „Das ist immer noch ein Tabu“, sagt er in die Kamera. „Mauthausen war schlimmer als Auschwitz“. Wir sehen nicht nur ihn, wie er spricht, sondern wir bekommen Bilder von abgemagerten, kranken Häftlingen zu sehen. Leichen türmen sich. In den Stacheldrahtzäunen hängen menschliche Überreste. Über Chanochs letzte Station in Gunskirchen, eines von 49 Nebenlager von Mauthausen, schreibt der kommandierende US-Offizier später: „This is the true corner of hell!“