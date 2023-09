Impfungen müssen „in einer Woche“ funktionieren

Alles in allem zeigte sich Rauch in der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag zuversichtlich, was die Corona-Situation betrifft. Man habe derzeit einen viel besseren Überblick über die Lage als vor einem Jahr. Die leicht steigenden Zahlen und rund 200 Patienten aktuell in den Spitälern seien „keine alarmierende Nachricht“.