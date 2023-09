Franzose Dorian Coninx erstmals Weltmeister

Rennen der Frauen am Sonntag

Coninx folgte als Weltmeister seinem Landsmann Leo Bergere nach. Das Rennen der Frauen mit Julia Hauser, Lisa Perterer und Tanja Stroschneider wird am Sonntag ausgetragen. Im Para-Bewerb sicherte sich der Oberösterreicher Florian Brungraber WM-Bronze in der Kategorie PTWC.