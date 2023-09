Unmenschliches Scheusal | Kein grüner Zweig

Kein grüner Zweig. Ein in weiten Teilen Österreichs trüber, aber ruhiger Sonntag sollte uns heute blühen. Der vorletzte oder letzte September-Sonntag im kommenden Jahr dagegen könnte ein sehr viel aufregenderer werden - falls die Beteuerungen der Spitzen von ÖVP und Grünen halten und die Regierung die fünfjährige Periode tatsächlich ausdient. Das Argument der Regierer dafür kennt man: Sie haben noch so viel zu erledigen, verstehen sich in der Koalition prächtig. Das Argument der Kritiker kennt man ebenso: Türkis und Grün wissen, dass sie weit schlechter abschneiden als 2019, wollen daher den Wahltag möglichst lange hinauszögern. Die Argumente von Opposition und vielen Wählern kennt man auch: Beendet endlich diese Regierung, weil sie nichts mehr weiterbringt und Grüne und Türkise entgegen aller Beteuerungen längst auf keinen grünen oder türkisen Zweig mehr kommen. Auch die zunehmende Nervosität innerhalb der Regierungsparteien und in der Opposition stärkt nicht die Erwartung, wir würden erst in einem Jahr wählen. Ausgerechnet die Kanzler-Partei feuerte ja die Spekulationen gerade erst mit der kryptischen Ankündigung einer Ankündigung am 26. September an. Wann immer wir wählen - in einem Jahr oder schon (viel) früher: Bis dahin steht uns allen jedenfalls noch einiges bevor. Und danach vermutlich erst recht . . .