Ein Soda-Wasser kostet mehr als ein großes Cola

Fünf Städte aus Oberösterreich

Für die Tester standen also zwischen dem 14. und 30. August auch Stopps in den Statutarstädten Linz, Wels und Steyr sowie Leonding und Traun am Programm. Die positive Nachricht gleich vorweg: Die Preise in der Hauptstadt befanden sich zwar immer in der oberen Hälfte, die Spitzenplätze in den jeweiligen Kategorien wurden allerdings an Salzburg, Bregenz und Villach vergeben.