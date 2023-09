Der Wolf und der Almsommer: Bauern ziehen Bilanz

„Im Großen und Ganzen war der Almsommer aber ein überdurchschnittlich guter“, fügt Obweger hinzu. „Das ist auf die vielen Niederschläge, die den Boden nahrhaft machen, zurückzuführen.“ Was den Wolf angeht, habe sich die Lage etwas beruhigt. „Es gab Risse, aber weniger als im Vorjahr. Die Abschussmaßnahmen greifen, was wichtig ist, denn jeder Riss ist einer zu viel! Allerdings wurden heuer auch an die 2000 Schafe weniger auf die Alm getrieben.“