Wie ein Projekt Kindern in der Ukraine hilft

Bei „Tato Hub“ - „Tato“ heißt Vater - können die Kinder singen, spielen oder basteln. „Mit Kunsttherapie soll den Kindern geholfen werden. Sie sollen lernen, psychosoziale Prozesse besser zu steuern und stabiler gegen Stress zu werden“, sagt Natascha. Stress verursachen können etwa der Luftalarm, der mehrmals täglich ertönt, sowie die lärmenden Lastwagen und Panzer. Auch in Kramatorsk ist mehrfach am Tag Luftalarm zu hören, wenn die Gefahr von Raketenangriffen besteht oder russische Militärflugzeuge am Himmel entdeckt werden.