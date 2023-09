China und Syrien heben Beziehungen auf neue Stufe

Die Rede war von nicht weniger als einem „historischen Meilenstein unserer bilateralen Beziehungen“. Xi und Assad trafen einem Bericht des TV-Senders CCTV zufolge in Hangzhou zusammen, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Zhejiang. Der syrische Präsident will dort am Samstag auch an der Eröffnungszeremonie der 19. Asienspiele teilnehmen.