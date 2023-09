Landesrat plädiert für Tempo 100 auf Autobahnen

Derzeit knapp unter dem Grenzwert

Doch der zuständige Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) will den „Lufthunderter“ beibehalten. „Er ist eine wichtige Maßnahme zur Gesundheitsvorsorge zehntausender Menschen im dicht besiedelten Umland von Linz!“ Derzeit liegt die Belastung dort mit Stickstoffdioxid im Jahresmittel knapp unter 30 Mikrogramm pro Kubikmeter, also knapp unter dem geltenden Grenzwert. Doch da ist eine vorgeschriebene weitere Senkung eh schon im Busch, weil Luftschadstoffe wie NO2 eine enorme, allgemein immer noch unterschätzte Gesundheitsgefahr in sich haben. Die EU-Kommission schlägt einen neuen Grenzwert von 20 Mikrogramm vor.