Bergsteiger auf dem Watzmann tödlich verunglückt

Am Watzmann in den Berchtesgadener Alpen ist am Donnerstag ein 42 Jahre alter Bergsteiger ums Leben gekommen. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen stürzte oberhalb der sogenannten Wasserfallplatten an der Ostwand des Berges über 150 Meter in die Tiefe, wie die deutsche Polizei mitteilte.