Land Oberösterreich braucht dringend mehr Personal

Insgesamt 1,53 Millionen Überstunden waren es 2022, was der jährlichen Arbeitsleistung von mehr als 700 Vollzeitbeschäftigten entsprechen würde. 2021 wurden 1,38 Millionen Überstunden geleistet. Der Löwenanteil der Mehrarbeit im Landesdienst und die stärkste Steigerung fällt natürlich bei den Bediensteten der Gesundheitsholding des Landes inklusive Kepler Uniklinikum an: Dort wurden 2021 schon 1,19 Millionen Überstunden erbracht, 2022 waren es bereits 1,4 Millionen. In der Landesverwaltung sank die Zahl von 170.617 auf 104.459, worin sich auch das offizielle Ende der Pandemie niederschlägt. Immerhin wurden 285 Personen aus den Krisenstäben in den regulären Landesdienst übernommen.