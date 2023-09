Cathy Hummels: Mit so vielen Männern hatte sie Sex

In der Folge „Bettgeflüster“ mit Youtube-Star Aaron Troschke hielt sich Cathy Hummels mit intimen Beichten nicht zurück, wie die „Bild“-Zeitung berichtete. So wollte der 34-Jährige von der Moderatorin etwa wissen, nach wie vielen Dates Hummels denn Küsse verteile. „Also, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, knutsche ich unglaublich gerne“, plauderte die 35-Jährige offenherzig aus. „Dann knutsche ich auch Frauen. Dann ist es mir total egal, dann will ich einfach nur knutschen.“