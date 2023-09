„Politik muss verlorenes Vertrauen zurückgewinnen“

Mit harten Bandagengegen die ÖVP fährt Indra Collini auf. Die Landessprecherin der Neos ortet in NÖ „Handlungsbedarf bei der Bekämpfung von Freunderlwirtschaft und politischen Missständen“. Sie nennt drei Beispiele. „Wenn sich Bürgermeister durch ihr Insiderwissen persönlich bereichern, wirft das ein schlechtes Licht auf die Politik“, spielt Collini auf die Causa „Little Dubai“ in Grafenwörth an. Wobei festzuhalten ist, dass die Grundstücksdeals von Ortschef Alfred Riedl zumindest juristisch korrekt abgewickelt wurden.