Grüne fordern Radler-Highway an der Bahn

Nur so könne verhindert werden, dass durch die erweiterte Schienentrasse sinnvolle Radweg-Lösungen verbaut werden. „Zudem gilt es, Synergien bei Planung und Bauausführung zu eruieren“, so Günzl. Morgen, Freitag, wollen die Grünen mit Mitstreitern beim Bahnhof in Brunn am Gebirge für dieses Projekt demonstrieren. Beginn der Radler-Demo ist um 8 Uhr.