Friedenskonzert mit Sängern aus aller Welt

Neue technische Dimension

Beim UNESCO Concert for Peace, das am 19. November (18 Uhr) im Linzer Brucknerhaus stattfinden wird, treten nicht nur 450 Sänger auf die Bühne und die Galerie der Konzertstätte. Es werden auch auf Bildschirmen weitere Chöre aus insgesamt 40 Ländern zu sehen sein und live mitsingen. Karl Jenkins persönlich dirigiert das Mega-Projekt, das vom World Choir for Peace und dem World Orchestra für Peace in Auftrag gegeben wurde.