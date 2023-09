Dreier-Allianz gegen „Bevormundung“ der Jugend

Der SPÖ Landtagsklub fordert im morgigen Ausschuss mittels Zusatzantrag noch einmal die Angleichung der Ausgehzeiten an die der anderen Bundesländer und bekommt dafür die Unterstützung von den Grünen und den NEOS. Denn die drei Parteien, in Person von SP-Jugendschutzsprecher Mario Haas, Klubobmann der Grünen Severin Mayr und Klubobmann der NEOS Felix Eypeltauer, sind sich einig: „Oberösterreichs Jugendliche dürfen nicht diskriminiert werden!“ Das sei im derzeit geltenden Jugendschutzgesetz jedoch der Fall, weil Jugendliche in Oberösterreich um eine Stunde früher zu Hause sein müssen als Gleichaltrige im Rest von Österreich.