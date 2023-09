Prinz William war heimlich im Central Park laufen

Prinz Harry war zudem am Todestag von Queen Elizabeth II. in Windsor und besuchte das Grab seiner am 8. September 2023 verstorbenen Großmutter. An dem Tag soll er keinen aus seiner Verwandtschaft getroffen haben. Sein Vater, König Charles III., trauerte gemeinsam mit Königin Camilla in aller Stille auf Schloss Balmoral. William und Kate nahmen an einem Gedenkgottesdienst in Wales teil.