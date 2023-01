Kate „empört und verletzt“ nach Harrys Vorwürfen

Kate „empört und verletzt“ wegen Harrys Enthüllungen

Tom Bower, Autor des Buches „Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors“, ist sich sicher, dass Prinzessin Kate, die zudem am Tag vor der Veröffentlichung von Prinz Harrys Memoiren ihren 41. Geburtstag gefeiert hatte, „empört und verletzt“ über die Enthüllungen ihres Schwagers ist. Er nennt Harrys Attacken auf die Royal Family einen „grotesken Skandal“ und „schändlich“, vor allem in Hinblick darauf, dass das Werk schon vor dem Tod von Queen Elizabeth im September fertiggestellt war.