Prinz Harry: „William hat mich zu Boden gestoßen“

William soll Harry im Streit zu Boden gestoßen haben

Er habe nur versucht, ihm zu helfen, so William laut Harrys Ausführungen weiter. „Meinst du das ernst? Mir helfen? Entschuldigung - so nennst du das also? Mir zu helfen?“, habe er daraufhin geantwortet, berichtet Harry weiter. Daraufhin sei William ausgerastet. Er habe versucht, die Situation zu deeskalieren, habe seinem Bruder ein Glas Wasser geholt. „Willy, ich kann nicht mit dir reden, wenn du so bist“, habe er zu ihm gesagt, schreibt Harry.