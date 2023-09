Russland beschießt Lemberg mit Drohnen und Raketen

Lagerhaus in Brand geraten

Nach Angaben der lokalen Behörden sind die Luftabwehrsysteme in Lemberg damit beschäftigt, einen russischen Luftangriff abzuwehren. Russland setzt dafür auch iranische Shahed-Drohnen ein. Durch einen Drohnenangriff sei das Lagerhaus eines Industriebetriebs in Brand geraten, sagte Regionalgouverneur Kosyzkyj. Eine Frau sei verletzt aus den Trümmern des Gebäudes geborgen worden.