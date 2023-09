Pistorius: Mehr Munition und Panzer für Kiew

Deutschland wird die Ukraine mit weiteren Waffen und Munition unterstützen. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte vor der am Dienstag stattfindenden Ramstein-Konferenz ein neues Hilfspaket im Volumen von 400 Millionen Euro an. Die von der Ukraine gewünschten Marschflugkörper sind darin aber nicht enthalten, wie der Minister am Montag in einem Interview der „Bild“-Zeitung sagte.