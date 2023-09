Disco-Drama: War Schlag für Familienvater tödlich?

Zeugen sollen in dem am Dienstag am Landesgericht Eisenstadt startenden Prozess die Tatnacht auf den 18. Dezember 2022 minutiös nachkonstruieren. Ein Lokalaugenschein, der am 19. Jänner mit den beiden mutmaßlichen Tätern und 17 Zeugen durchgeführt wurde, hatte kaum aufschlussreiche Erkenntnisse gebracht. Doch was geschah vor der Diskothek „Drive in“, ehe der 42-jährige zweifache Papa Jürgen T. aus Schattendorf zu Boden ging? Und was drinnen? Laut Anklage war es schon im Lokal zu Streit gekommen.