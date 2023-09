Kreml bleibt bei Vorwurf des Völkermords

Vorwurf des Nationalsozialismus

Die Anhörung am Montag war das erste Mal, dass sich ein russischer Vertreter in diesem Fall an das Gericht wandte. Die rechtliche Position der Ukraine sei „hoffnungslos fehlerhaft“ und „im Widerspruch zu der langjährigen Rechtsprechung“ des Gerichtshofs, sagte Kusmin. Das Regime sei „fest in der Geschichte, den Lehren und Praktiken des Nationalsozialismus verwurzelt.“ Am Dienstag wird die ukrainische Seite ihre Antwort vorbringen.