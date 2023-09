Ukraine zieht gegen Russland vor Strafgerichtshof

Die Klage wurde bereits am 26. Februar 2022 in Den Haag (Niederlande) eingereicht. Die russische Seite hatte der ukrainischen vorgeworfen, einen Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass zu begehen - ein Mythos, den Russland als Kriegspropaganda einsetzte. Der Auftakt des Verfahrens ist am Montag, 18. September. An diesem Tag wird die russische Seite angehört, am Dienstag folgt die Ukraine.