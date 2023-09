E-Mobilität zog über 100.000 Besucher in die City

Am Donnerstag fand außerdem das 13. vie:mobility Next Generation Symposium statt- erstmals im Rahmen der Wiener Elektro Tage. Bei dieser Veranstaltung waren vier Podien mit den Themenblöcken Wirtschaftsstandort, Energiekrise, Logistik und der neuesten Elektro-Modelle am Programm. vie-mobility-Veranstalter Ralph Vallon konnte eine Reihe von hochkarätigen DiskussionsteilnehmerInnen begrüßen, wie zum Beispiel Wien Holding Geschäftsführer Oliver Stribl, BIP Vorstand Johann Breiteneder, Wiener Standortanwalt Alexander Biach von der WKW, Stefan Gubi, GF Windhager, die stv. AR-Vorsitzende der Wiener Stadtwerke Andrea Faast, Henn Geschäftsführer Martin Ohneberg, Sozialbau Vorstandsvorsitzenden Ernst Bach und Christian Pesau, GF der österreichischen Automobilimporteure in der IV.